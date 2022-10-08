«И.о. министра транспорта» Крыма Николай Лукашенко заявил «Интерфакс-Юг» о подготовки к запуску паромной переправы через Керченский пролив – агентство называет это «альтернативой» мосту.

На место происшествия приехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате пожара обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По «визуальной оценке», одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Оценить масштабы повреждений моста и обозначить сроки восстановления движения можно будет только после того, как потушат пожар, отметил Аксенов. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать сегодня. График движения сообщат дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей. Также продлят проживание отдыхающих в санаториях и отелях Крыма, все затраты компенсируют за счет средств республики, добавил Аксенов.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что мост атаковали «украинские вандалы». Он заверил, что повреждения «не носят тяжелого характера» и «будут оперативно восстановлены».