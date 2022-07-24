С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия в этой стране. Об сообщило этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. 22 из них — памятники национального значения.

По данным министерства, всего за время войны было зафиксировано 434 эпизода предполагаемых военных преступлений России против культурного наследия Украины в 15 регионах страны. Больше всего — в Харьковской области. Замминистра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева отметила, что «все материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств».

Среди пострадавших или уничтоженных объектов, например, здания Харьковского университета имени Каразина, музея философа Григория Сковороды в Харьковской области, Мариупольского художественного музея, драматического театра в Мариуполе, Луганского областного театра и так далее. Перечень объектов и их фотографии можно найти по ссылке.

Российские официальные лица утверждают, что целью российских ударов являются только военные объекты. (svoboda.org)