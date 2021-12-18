В Украине снизилась суточная заболеваемость COVİD -19, Об этом в субботу, 18 декабря сообщается в Telegram-канале минздрава страны.

Отмечается, что в субботу было зафиксировано 7 503 новых случая заболевания, выздоровели 18 534 человека, 328 умерли.

«За минувшие сутки: госпитализированы 2 018 человек; летальных случаев — 288, выздоровели 18 534 человека», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным минздрава Украины, первую дозу вакцины получили 42 544 человека, полностью вакцинированы 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

За все время пандемии в стране заболели 3 604 549 человек, выздоровели 3 324 999 человек, летальных случаев — 92 929.

Как сообщили в минздраве, с начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу 14 355 538 человек, полный курс вакцинации прошли 12 919 024 человека, дополнительную дозу получили 74 тыс. человек.

16 декабря ученые выявили категорию людей с наиболее высокими титрами антител к COVID-19. Результаты проведенного исследования показали, что наиболее высокая концентрация антител после перенесенного COVID-19 наблюдается у пациентов пожилого возраста.

По словам медицинского директора лабораторной службы «Хеликс» Дмитрия Денисова, возраст является одним из определяющих факторов, влияющих на уровень концентрации антител. В частности, специалист констатировал, что титры антител у мужчин, которые легко перенесли COVID-19, снижаются в среднем через 60 суток после выздоровления, в то время как у легко переболевших женщин фиксируется положительная динамика уровня антител.

Также авторы исследования установили, что к 45-му дню антитела формируются до максимальных значений, сохраняются в такой концентрации на 60-й день, а в целом держатся минимум до 180 дней после заболевания (lenta. ru)