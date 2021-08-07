В Украине все больше случаев заражения штаммом Дельта. Так, в Винницкой области подтверждено уже 25 случаев инфицирования COVID-штаммом Дельта. Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

«Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. Из 30 образцов подтверждено 25», — написал Борзов.

Он добавил, что случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

Самому младшему пациенту, инфицировавшемуся штаммом Дельта, 13 лет, самому старшему – 84 года. (Koresspondent.net)