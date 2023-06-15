В 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура» рассказали детали боевого задания, во время которого российские оккупанты повредили БМП Bradley.

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала в своем Telegram-канале снимок поврежденной из РСЗО «Град» боевой машины и экипажа, находившегося там в момент атаки. Бойцам удалось успешно эвакуироваться, поврежденную БПМ передали на ремонт.

«На боевом задании Bradley получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж благополучно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Последствия — легкая контузия у одного из воинов», — говорится в сообщении.

Это доказывает, что заявленная производителем боевая живучесть машины — не просто слова, отметила Маляр. «Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить», — написала она. (unian.net)