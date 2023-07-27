Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент продлил действие военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года», – говорится в заявлении народного избранника.

Свои голоса за соответствующее постановление №9532 отдали 347 депутатов.

Заметим, что Рада уже в восьмой раз продлевает военное положение и мобилизацию с начала полномасштабного российского вторжения. (tsn.ua)