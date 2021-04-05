В Украине предложили демонополизировать русский язык

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского» языка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия не имеет права монополизировать русский язык.

«Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России», — сказала Мендель.

В качестве примера она привела английский язык, который Британия не воспринимает как исключительно свой.

Пресс-секретарь главы государства выступила с предложением демонополизировать русский язык. Она добавила, что на Украине некоторые чиновники и политики спекулируют на теме языка. Кроме того, некоторые граждане страны порождают в обществе «дух ненависти» в борьбе за язык.

Мендель также подчеркнула, что украинский язык должен быть защищен.