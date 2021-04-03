В Украине объявили набор резервистов на случай «реальных угроз»

Глава штаба партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что вместе представителями политической силы начал собирать резервистов после обострения ситуации в Донбассе. Об этом он написал 3 апреля на своей странице в Facebook.

По словам Турчинова, он не стал ждать инициатив от Киева.

«Не ожидая от власти инициатив и быстрых решений, штаб «ЕС» начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз. Паники не должно быть, нужна системная работа и уверенность в нашей победе», — добавил он.

По мнению политика, действия украинских властей привели ситуацию в стране в тупик. В том числе в Донбассе.

«Отведя войска, запретив проводить разведку и адекватно реагировать на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения ситуации на фронте», — добавил Турчинов.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела окраины Донецка погиб ребенок. Обстрел был совершен с помощью беспилотника. В районе поселения Александровское было сброшено взрывное устройство.

Также 3 апреля украинские силовики впервые с 27 июля 2020 года после принятия в Донбассе дополнительных мер по перемирию применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе. Как отмечает « Газету.ру», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 марта указал, что рост напряженности и провокации приводят к трагедиям и срывают все мирные договоренности в регионе. Москва не раз призывала стороны к мирному решению конфликта, напомнил он.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии. Несмотря на принятие договора о прекращении конфликта, перестрелки между украинской стороной и ополченцами продолжаются (iz.ru)