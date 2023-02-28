Власти Украины наложили арест на имущество предприятий в Сумской области, принадлежащих бизнесменам из России, на общую сумму в 3,85 млн долларов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник офис генерального прокурора Украины.

«Наложен арест на имущество предприятий, владельцами которых являются граждане РФ, на общую сумму более 142 млн гривен (3,85 млн долларов)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура Сумской области возбудила семь уголовных дел в отношении субъектов хозяйствования по обвинению в том, что они финансируют действия России. Генпрокурора Украины сообщает, что ведется работа по конфискации подпавшего под арест имущества.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно документу, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет нацбезопасности и обороны Украины, а утверждает президент.