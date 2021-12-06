Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников.

«Мы начинаем в Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», — сказал он в понедельник, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины. Трансляция его выступления велась на странице офиса президента в Facebook.

В сентябре Министерство обороны Украины сообщало о переговорах с руководством турецкой авиастроительной компании Baykar Makina, на которых обсуждался вопрос возможности производства турецких беспилотных комплексов на украинской территории. (ТАСС)