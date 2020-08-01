В Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа в Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Об этом сообщает TACC.

Отмечается, что по решению кабинета министров, регионы Украины или отдельные административно-территориальные единицы (районы) поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. В них установлены «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» зоны, в которых действуют разные ограничения.

Ранее министр здравоохранения страны Макси м Степанов объяснил, что в «зеленой» зоне будут самые мягкие карантинные мероприятия и правила. Так, в ней будет действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции. В «желтой» зоне ко всему ранее перечисленному добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах «оранжевой» зоны запрещена деятельность хостелов, туристических баз (кроме гостиниц), развлекательных заведений и ресторанов в ночное время. Также запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек при условии нахождения не более одного человека на 20 квадратных метрах.

В «красной» зоне перестает функционировать общественный транспорт, запрещается посещать учебные заведения, а также закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.

Вопросами о принятии решения об усилении или прекращении карантина в регионе занимается региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам министра здравоохранения Украины, при определении зоны эпидемической ситуации будут учитываться многие факторы: «Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей» (lenta.ru)