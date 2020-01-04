В Украине на АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области автоматически отключился от сети энергоблок №3. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Как отмечается, причиной отключения стало срабатывание автоматической защиты. Инцидент произошел в 05.04 (7.04 по бакинскому).

В настоящее время специалистами выясняются причины срабатывания защиты.

В пресс-службе уверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС — в пределах нормы.

Два энергоблока суммарной мощностью 2040 МВт находятся в рабочем состоянии. (gazeta.ru)