В Украине коронавирусом заразились 334 медика

Коронавирус в Украине диагностировали у 334 медицинских работников. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас из 2203 больных коронавирусной инфекцией — 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты», — сказал он в пятницу в эфире телеканала «Интер».

В пятницу командование медицинских сил Вооруженных сил Украины также сообщило о трех новых случаях заражения коронавирусом в украинской армии. Общее число инфицированных военнослужащих в Украине возросло до 10 человек, один из них умер.

Всего по состоянию на утро пятницы в Украине зарегистрировано 2203 случая заражения коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев заболевания фиксируется в Киеве и в западных регионах страны.

В Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля.