В результате войны России с Украиной, пострадали почти тысяча украинских детей.

Как передает УНИАН, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Более 994 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число жертв среди детей за сутки не изменилось — 347. Возросло количество раненых — свыше 647», — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.