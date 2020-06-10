В Украине готовят ходатайство о мере пресечения Порошенко

Следователи государственного бюро расследований Украины готовят ходатайство о применении меры пресечения к экс-президенту страны Петру Порошенко, сообщил в среду журналистам Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что Порошенко официально стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Его подозревают «в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий».