В Украине готовят ходатайство о мере пресечения Порошенко

Следователи государственного бюро расследований Украины готовят ходатайство о применении меры пресечения к экс-президенту страны Петру Порошенко, сообщил в среду журналистам Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что Порошенко официально стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Его подозревают «в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий».
«Следователи решают вопрос применения меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский районный суд Киева», — сказал Приймачок.
| 2020-06-10T16:14:57+04:00 10 июня 2020, 18:50|12345 (Пока оценок нет)
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