В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID

«15 июня в Ухане не было выявлено ни одного бессимптомного носителя COVID-19, также в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в тесный контакт с зараженными. У последних трех пациентов с бессимптомным протеканием болезни два подряд теста на нуклеиновую кислоту коронавируса показали отрицательный результат, группа экспертов официально разрешила выпустить их из карантина», — говорится в сообщении комитета.