В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

Отмечается, что больной находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, в провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 17 новых носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания. Всего в этом регионе под наблюдением врачей остаются 616 пациентов без признаков COVID-19.