В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

В китайском городе Ухань, изначальном эпицентре вспышки COVID-19, выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Отмечается, что больной находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, в провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 17 новых носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания. Всего в этом регионе под наблюдением врачей остаются 616 пациентов без признаков COVID-19.
С конца декабря, когда начала эпидемия, в Хубэе зафиксировали 68 129 случаев заражения (50 334 из них — в Ухане), более 63 тысяч человек выздоровели, 4512 скончались.(РИА Новости)