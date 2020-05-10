В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

В китайском городе Ухань, изначальном эпицентре вспышки COVID-19, выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Отмечается, что больной находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, в провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 17 новых носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания. Всего в этом регионе под наблюдением врачей остаются 616 пациентов без признаков COVID-19.
С конца декабря, когда начала эпидемия, в Хубэе зафиксировали 68 129 случаев заражения (50 334 из них — в Ухане), более 63 тысяч человек выздоровели, 4512 скончались.(РИА Новости)
| 2020-05-10T11:18:59+00:00 10 мая 2020, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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