В Twitter появилось фото, способное «убить» смартфоны Samsung

Пользователь социальной сети Twitter под ником Ice Universe разместил фотографию, способную сломать смартфон Samsung.

В твите он предупредил пользователей смартфонов Samsung, чтобы те «никогда не устанавливали» эту картинку себе на заставку экрана.

На фотографии изображены лес, озеро и горы на фоне заката.

В комментариях люди подтвердили, что после того, как они устанавливали фото на заставку, их смартфоны начинали перегружаться, мигать и не включаться.

Один из пользователей Twitter предположил, что причиной сбоя может стать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.

Позже автор публикации сообщил, что компания Samsung отреагировала на произошедшее и решает эту проблему.(Газета.ру)