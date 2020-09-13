В Турции заявили, что Греция продолжает милитаризацию островов в Средиземном море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил в воскресенье Грецию в милитаризации островов в Средиземном море.

«Греция продолжает милитаризацию островов. Мы же выступаем за диалог и желаем решить проблемы [в Средиземном море] мирными методами», — утверждал глава турецкого Минобороны в эфире телеканала NTV.

По словам Акара, в первую очередь «должен быть демилитаризован остров Кастелоризо», который находится в нескольких километрах от Турции. Он заявил о готовности Турции провести у себя четвертые переговоры с Грецией в рамках НАТО по ситуации в Средиземном море. Акар также выразил мнение, что «греческий народ не должен поддаваться инициативам [президента Франции Эмманюэля] Макрона, который пытается спасти свое положение».

При этом турецкий министр заявил, что возвращение в территориальные воды Турции исследовательского судна Oruc Reis не означает, что Анкара «отказалась от своих прав в Восточном Средиземноморье».