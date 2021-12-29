Работы по производству электрических двигателей для нужд ВС Турции будут продолжены в 2022 году. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших оборонных структур Турции — Института машиностроения и химической промышленности (MKE) Ясин Акдере, передает Анадолу.

«Компания завершила разработку боевой бронированной машины с электродвигателем, уже получены заказы на ее поставки. Начато массовое производство в объеме 50 единиц, но наша цель — завершить разработку электрической гаубицы «Фыртына» («Буря») в первом квартале предстоящего года», — сказал он.