В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проезд в общественном транспорте стоя в стране запрещен из-за роста заболеваемости COVID-19, передает РИА «Новости».

По его словам, в Турции активизировалось распространение инфекции. По этой причине будут ужесточены меры по борьбе с коронавирусом.

«Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что все нарушители масочного режима будут штрафоваться в обязательном порядке.