В Турции с середины мая местными администрациями под разными предлогами были отменены более десятка мероприятий, в том числе концерты и университетские музыкальные фестивали. Многие расценили это как попытку правительства Партии справедливости и развития (ПСР) вмешиваться в образ жизни людей и попытаться навязать всем свои исламские ценности.

Недавние запреты на концерты по всей стране вызвали критику со стороны музыкантов, актеров, коллегий адвокатов и правозащитников.

В совместном заявлении 57 ассоциаций адвокатов призвали правительство не бояться искусства, а разрешить его свободное исполнение.

«Существует прямая связь между свободой и искусством. Мы не приемлем эти старомодные ограничения и запреты [на искусство и культуру], ставшие систематическими. Мы решительно осуждаем попытки, которые мешают артистам выступать в этой стране», — говорится в заявлении ассоциации адвокатов.

Они обвинили правительство в нападении на свободу творчества посредством запретов, которым, по их словам, нет места в демократии, добавив, что предлоги, представленные лицами, принимающими решения, стоящие за запретами, показывают, что они носят вопиющий дискриминационный характер по признаку этнической принадлежности, образа жизни или пола артистов.

«Заставить замолчать искусство и артистов равносильно удушению общества», — говорится в заявлении ассоциации адвокатов. (turkishminute.com)

