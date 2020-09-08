В Турции за сутки умерли 52 человека с коронавирусом

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 253 245 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 52 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 6782.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 283 270, поскольку еще у 1761 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано110 565 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 7 994 029 анализов.