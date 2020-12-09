В Турции выявили почти 32 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 31 712, умерли 217 человек, это наибольший показатель с начала пандемии.

Как передает Анадолу, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

«Сегодня выявлено 31 712 новых случаев COVID-19. Умерли 217 больных, с начала пандемии — 15 531. В тяжелом состоянии находятся 5901 больной», — говорится в сводке турецкого минздрава.