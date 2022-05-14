Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала заявил, что позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО понятна. По его словам, эти страны должны пересмотреть отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», — сказал Ала.

По его словам, Швеция и Финляндия говорят о вступлении в НАТО, называя причиной «устранение своих проблем с безопасностью».

При этом он подчеркнул, что у Турции также есть проблема «терроризма» и она сталкивается с ней на протяжении многих лет. Он считает, что эти страны понимают проблему терроризма не так, как хочет турецкая сторона и ей не придается достаточного значения.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает позитивной новостью вступление в состав НАТО Финляндии и Швеции.