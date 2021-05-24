В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 28,06 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в понедельник.

По данным ведомства, по состоянию на вечер понедельника в целом по стране было сделано 28 065 684 прививок.

В общей сложности более 16,05 млн человек получили первые дозы, а более 12 млн граждан прошли полную вакцинацию.

До настоящего времени в Турции выздоровели свыше 5,03 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, за последние сутки болезнь победили более 10 тыс.

По данным ведомства, за последние сутки в стране подтверждено еще 178 летальных исходов от коронавируса нового типа, а общее число жертв заболевания достигло 46 446.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 5,19 млн человек, за последние сутки еще у 7 523 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 216 655 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 52 594 333 анализов. (haberler.com)