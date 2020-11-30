В Турции ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Агентство Анадолу.

По словам турецкого лидера, на всей территории страны ежедневно будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00.

Кроме того, вводится полный запрет на выход на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника.

Президент Эрдоган призвал население к мобилизации в борьбе с распространением COVID-19.

| 2020-11-30T21:51:04+04:00 30 ноября 2020, 22:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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