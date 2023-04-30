В турецком городе Карсе торжественно встретили группу азербайджанских военнослужащих, которые отправились в братскую страну для участия в совместных тактических учениях «Гейдар Алиев-2023», посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Добро пожаловать, братья. Личный состав Вооруженных сил Азербайджана, прибывший для участия в совместных тактических учениях «Гейдар Алиев-2023″, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, торжественно встретило командование 14-й механизированной стрелковой бригады. Также состоялась церемония обмена флагами», — говорится в публикации.