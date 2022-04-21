В турецкой Анталье создадут вторую авиакомпанию для доставки российских туристов на средиземноморские курорты.

Как передает Интерфакс, об этом сообщает портал Airporthaber.

«Авиакомпания под названием MGA Aviation уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777», — пишет издание.

Как отмечает портал, сроки запуска полетов между аэропортами России и курортами Турции не названы.

Турецкая авиакомпания связана с крупнейшим российским чартерным перевозчиком AZUR air. В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки.