В Турции согласовали меры по защите и управлению «Айя-Софьей»

Министерство культуры и туризма и Управление по делам религий Турции подписали в четверг Протокол о сотрудничестве в области защиты, развития, продвижения и управления мечетью «Айя-Софья» — символа завоевания Стамбула, сообщает Агентство Анадолу.

Церемония подписания документа прошла в Управлении по делам религий Турции.

Турция и впредь будет проявлять максимальную заботу о мечети «Айя-Софья», точно так же, как до сих пор защищала этот знаменитый исторический объект, сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр отметил, что по распоряжению президента Турции бюджет на реставрацию «Айя-Софьи» увеличен в разы.

По словам Эрсоя, ведомство при поддержке Главного управления фондов Турции ускорит работы по реставрации исторического объекта.

«Если сегодня Айя-Софья сохранилась в первозданном виде и является частью культурного, религиозного, исторического наследия ЮНЕСКО, то мир обязан этим турецкому народу, оберегавшему эту мечеть в течение 567 лет, порой ценой человеческих жизней»,- подчеркнул министр.

Этот объект продолжит служить всему человечеству, независимо от веры, этнической или конфессиональной принадлежности, подчеркнул Глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.

Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии).

Госсовет Турции постановил, что Айя-Софья находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.