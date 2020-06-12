В Турции разработан синтезированный препарат от COVID-19

В Турции разработан первый отечественный синтезированный лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в Министерстве промышленности и технологий Турции, препарат разработан специалистами Совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK.

Ранее инженеры и ученые из TÜBİTAK в кратчайшие сроки разработали Аппараты искусственной вентиляции легких, часть которых уже экспортируется за рубеж.

Следующей разработкой ученых из TÜBİTAK стал синтезированный противовирусный препарат под названием «Фавипиравир».

Над разработкой препарата работала команда из 32 ученых под руководством известных врачей Мустафы Гюзела и Зейнепа Атабая Ташкента. Работа над препаратом продолжалась круглосуточно в течение 40 дней.

«Фавипиравир» используется в тестовом режиме в лечении COVID-19 и дает позитивные результаты.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что новый синтезированный препарат является полностью отечественной разработкой.

«После завершения процесса клинических исследований и выдачи лицензии препарат будет использоваться не только в Турции, но и за рубежом. Уверен, что Турция добьется серьезных успехов в борьбе с пандемией», — сказал министр.