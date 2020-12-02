В Турции рассказали, закроют ли границы для туристов из-за COVID-19

Турецкие власти, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране в последние недели, пока не рассматривают вопрос о закрытии границ, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за увеличения числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы закрыты со вторника. В торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21 до пяти часов в рабочие дни, а также с 21 часа пятницы до пяти часов понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.