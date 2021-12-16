В Турции продолжаются испытания бронетранспортера-амфибии ZAHA, сообщает Анадолу.

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир написал в Twitter, что БТР, созданный компанией FNSS для работы в сложных природно-климатических условиях, испытывается как на суше, так и на море.

Боевая машина подтвердила заявленные в техническом задании характеристики в ходе баллистических тестов и испытаний на устойчивость к подрыву мин, написал Демир.

Гусеничная машина-амфибия может вести огонь по объектам противника на прибрежной полосе с целью поддержки высадки десанта.

БТР может развивать скорость до 70 км/ч на суше и 7 узлов в час в воде.