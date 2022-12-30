Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достиг «предварительной договоренности» со своим союзником Девлетом Бахчели, лидером Партии националистического движения (ПНД), о проведении 30 апреля 2023 года президентских и парламентских выборов, запланированных на 18 июня, сообщает турецкая служба Deutsche Welle в пятницу со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Эрдоган в четверг провел часовую встречу с Бахчели в президентском дворце в Анкаре, и основной темой обсуждения стала дата выборов 2023 года, сообщает DW.

По данным DW, президент и его союзник достигли «предварительной договоренности» о переносе сроков парламентских и президентских выборов и проведении первого тура 30 апреля вместо 18 июня, как было первоначально запланировано.

После встречи с Бахчели Эрдоган также встретился с руководителями своей партии и, как сообщается, сказал им, что лидер ПНД не возражает против проведения выборов в более ранние сроки и что они должны начать подготовку к выборам, которые состоятся в конце апреля.

DW также заявил, что «весьма вероятно» будет второй тур президентских выборов, который состоится 14 мая в случае, если выборы будут перенесены.

Если альянс ПСР-ПНД получит поддержку депутатов от оппозиции, решение о проведении досрочных выборов может быть принято в парламенте при наличии голосов не менее 360 депутатов. В противном случае выборы все равно могут быть проведены в более ранние сроки по указу Эрдогана.

Оппозиционные партии, с другой стороны, предпочитают провести выборы до 6 апреля, отмечает DW, поскольку поправки к закону о выборах, которые, как ожидается, негативно скажутся на них, вступят в силу с этой даты.

Ранее Эрдоган неоднократно отвергал проведение выборов досрочно.