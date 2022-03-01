«Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику», — приводит слова Акара телеканал A Haber.