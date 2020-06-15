В Турции от COVID-19 скончались 4,8 тыс. человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 592, это максимальное число новых случаев в стране с 16 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1 592 новых случая, всего заразившихся — 179 831. Мы потеряли за последние 24 часа 18 пациентов, умерших стало 4 825. Вылечились 947 пациентов, в общем — 152 364», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.