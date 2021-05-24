«Более 9,8 тысячи туристических объектов получили сертификаты. Число гостиниц превысило 4,8 тысячи. И оно увеличивается день ото дня. По закону, если в отелях 30 и более номеров, им не разрешается работать, если нет сертификата, – пояснил он. – Но и те, у кого меньше номерной фонд, добровольно подают на сертификат. Мы хотим, чтобы в Турции критерии здоровья и гигиены были постоянными и регулярно проверялись в отелях и после пандемии».