В Турции продолжается производство отечественных двигателей TEI-PD170 для БПЛА. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава правления и гендиректор промышленной компании TUSAŞ (TEI), профессор Мурат Фарук Акшит.

По его словам, серийное производство налажено на предприятии в городе Эскишехир.

Двигатель TEI-PD170 по набору высоты, мощности и расхода топлива является мировым лидером в сфере беспилотной авиации класса MALE, констатировал глава TUSAŞ (TEI).

Акшит отметил, что эти двигатели производятся в основном для отечественных ударных БПЛА Anka и Aksungur.

Он напомнил, что компания анонсировала серийное производство еще два года назад. «Тогда была выпущена первая пробная партия двигателей — 13 единиц. За два года число двигателей превысило 40»,- сказал глава TEI.

«По мере совершенствия двигателей, конкурентоспособность повысится»,- уверен глава компании.

Несколько двигателей также передано компании Baykar для оснащения Bayraktar TB3, глава компании Сельчук Байрактар написал в Twitter, что доволен результатами тестирования, сказал Акшит. «С нетерпением ждем первого полета Bayraktar TB3 на двигателях турецкого производства»,- сказал он.

Профессор заметил, что после успешной разработки любого двигателя, создать его модификации намного легче. «Разработка двигателей семейства TEI-PD170 продолжается. В прошлом году на фестивале TEKNOFEST продемонстрировали двигатель мощность 225 л.с.»,- констатировал глава компании.

Акшит сказал, что в настоящее время инженеры компании работают над модификацией TEI-PD170, которая получила название TEI-PD222-DT и по весу на 10 кг легче изначальной версии.

Ведется работа над разработкой новой версии TEI-PD170 под названием TEI-PD180-ST с одинарным турбонаддувом, сообщил Акшит. «По весу он легче TEI-PD170 на 7 кг, а мощность больше на десять процентов. Мы выпустили довольно много двигателей этого класса»,- сказал он.

В настоящее время представители компании принимают заказы и по двигателю TEI-PG50 — первому в Турции двухтактному авиационному двигателю, добавил Акшит.