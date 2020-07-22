В Турции число зараженных COVID-19 превысило 220 тыс.

В Турции были выявлены 928 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передают турецкие СМИ, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что таким образом число заразившихся COVID-19 в стране достигло 221 500.

Сегодня утром в Турции от коронавируса скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число излечившихся в стране выросло до 5 526.

В то же время за последние сутки в соседней стране от коронавируса излечились 1 009 пациентов. Таким образом общее число излечившихся достигло 204 011 человек.