В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 279 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 65 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 195.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 318 663, за прошедшие 24 часа 1 391 тест на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 245 человека, общее число выздоровевших достигло 279 749.