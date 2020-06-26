В Туркменистане предложили создать местный мессенджер

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание в режиме видеоконференции по совершенствованию деятельности сферы культуры и СМИ, сообщает Государственное агентство Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что со всей ответственностью и на всесторонней основе следует подходить к вопросам совершенствования работы отечественных СМИ, среди основных задач которых – информационное обеспечение населения и широкая популяризация успехов страны на международном уровне.

В настоящее время мировые средства массовой информации придают большое значение развитию цифровых технологий, электронных изданий. Это важно для оперативного размещения значимой информации в мировом информационном поле, сказал Бердымухамедов.

Бердымухамедов подчеркнул необходимость разработки проекта современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации.

В Туркменистане заблокированы все сайты социальных медиа, таких как Facebook, Twitter, Vkonatkte и другие, а также такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram.