В туристическом центре столицы Теннесси ранним утром взорвался автомобиль

Управление полиции города Нэшвилла — столицы штата Теннесси в США заявило, что власти считают преднамеренным взрыв, потрясший городской центр утром 25 декабря. Как сообщает Associated Press (AP), представитель полиции Дон Аарон сказал примерно через три часа после взрыва, потрясшего близлежащие кварталы, что, по мнению следователей, это было «умышленное действие». Ранее полиция заявляла, что, по их мнению, к взрыву имеет отношение стоявшая на парковке машина.

Управление по чрезвычайным ситуациям метрополитена Нэшвилла сообщило местному телеканалу WKRN, что припаркованный рекреационный автомобиль (автодом) взорвался примерно в 6:30 утра.

По информации телеканала CNN, ранения получили как минимум трое человек, материальный ущерб нанесен по меньшей мере десятку зданий туристического центра Нэшвилла.