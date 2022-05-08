Музыкальный конкурс «Евровидение-2022» открылся в воскресенье вечером, 8 мая, в Турине. В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии. Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на «Евровидении» не красного, а бирюзового цвета.

Тема войны в Украине на церемонии не поднималась. Отвечая на вопрос ведущего о музыкальном стиле Kalush Orchestra, солист этой украинской группы Олег Псюк отметил только: «Сейчас как никогда важно показать миру нашу культуру». Позже он добавил: «Украинская культура жива, — украинская музыка — жива». А участницы исландской группы Systur спели припев из песни Джона Леннона «Imagine», которая является и антивоенным гимном.

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании.

Россия и Беларусь не принимают участие в нынешнем конкурсе. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС. (DW)