В центре Тбилиси произошли стычки манифестантов с полицией

Попытки гражданских активистов установить у здания парламента Грузии на проспекте Руставели палатку закончились стычками с полицией и арестами, сообщает «Спутник-Грузия».

Гражданские активисты несколько месяцев проводят ночи в палатке у служебного входа в парламент на улице параллельной проспекту Руставели с требованием досрочных выборов.

Стычка с полицией у них началась после того, как они попытались перенести палатку на территорию перед зданием на центральный проспект столицы.