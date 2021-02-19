В центре Тбилиси произошли стычки манифестантов с полицией

Попытки гражданских активистов установить у здания парламента Грузии на проспекте Руставели палатку закончились стычками с полицией и арестами, сообщает «Спутник-Грузия».

Гражданские активисты несколько месяцев проводят ночи в палатке у служебного входа в парламент на улице параллельной проспекту Руставели с требованием досрочных выборов.

Стычка с полицией у них началась после того, как они попытались перенести палатку на территорию перед зданием на центральный проспект столицы.

Полиция помешала им это сделать, и между ней и участниками акции произошла стычка, в результате которой было задержано несколько человек.

В данный момент ситуация успокоилась. Гражданские активисты продолжают стоять у здания парламента.

| 2021-02-19T17:21:58+04:00 19 февраля 2021, 17:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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