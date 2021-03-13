В центре при НАТО разгорелась война из-за России

В Атлантическом совете при НАТО из-за статьи о РФ разгорелась война. Об этом пишет Politico.

Согласно сообщению, эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз заявили, что США не следует в своих отношениях с Россией концентрироваться на правах человека, и что демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США.

Отмечается, что после этого 22 сотрудника и стипендиата Атлантического совета осудили коллег. Они считают, что эта статья является пророссийской.

Один из сотрудников отметил, что материал является рискованным, поскольку центр по своей репутации «будет ассоциироваться с рассуждениями, что НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране». (Газета.Ру)

| 2021-03-13T02:10:55+04:00 13 марта 2021, 07:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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