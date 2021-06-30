По меньшей мере семь человек погибли при нападении боевиков на армейские части в районе города Алиндао на юге Центральноафриканской Республики (ЦАР) недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдулазиза Фалла, передает ТАСС.

«Боевики одной из крупнейших группировок повстанцев «Союз за мир в ЦАР» совершили несколько одновременных атак на контрольно-пропускные пункты и лагеря правительственных сил в Алиндао, — заявил он. — В результате столкновений погибли семь человек». Представитель МИНУСКА не привел никаких подробностей произошедших боестолкновений и не уточнил у какой стороны зафиксированы приведенные им потери.