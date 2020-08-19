В Токио появились «задорные» общественные туалеты

В японской столице Токио появились «задорные» общественные туалеты. Их построили в районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, пишет Dezеen.

Туалеты получили такое название из-за крыши необычной формы. По задумке, она должна напоминать щупальца кальмара. Такая ассоциация не случайна: туалеты находятся в парке Octopus, где стоит детская горка в форме большого красного осьминога. Сами кабинки выполнены из белого полупрозрачного матового стекла и разделены на четыре блока, соединенные небольшим двориком с деревом.

Автором проекта выступило японское архитектурное бюро Maki and Associates. Его владелец и архитектор Фумихико Маки (Fumihiko Maki) хотел создать удобное пространство, комфортное для каждого. «Задорная крыша туалетов способствует вентиляции и естественному освещению внутри туалетов. Это придает им уникальный внешний вид, похожий на игрушку», — рассказал архитектор.

В рамках того же проекта в Токио построили прозрачные туалеты. Они сделаны из прозрачного цветного материала, который называется «умным» стеклом. Такие туалеты работают по простому принципу: когда человек заходит внутрь кабинки, то стены затемняются и перестают быть прозрачным. (Lenta.ru)