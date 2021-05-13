В Токио назвали дневной предел заражений COVID-19 для безопасной Олимпиады

Глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки считает, что для обеспечения безопасного проведения летних Олимпийских игр предел суточного прироста заражений в столице Японии должен быть на уровне не выше 100. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Asahi Shimbun.

«Если количество инфицированных уменьшится примерно до 100 в сутки, количество стационарных и тяжелых больных сократится, также снизится и нагрузка на сферу медицины. Согласно плану проведения соревнований, врачи и медсестры будут помогать спортсменам и зрителям на стадионе и близлежащих станциях оказания помощи. Если в Токио прирост заражений будет на уровне около 100, то врачи и медсестры действительно смогут позволить себе сотрудничать с организаторами Игр», — сказал он.

По словам Одзаки, нынешний режим чрезвычайной ситуации не даст нужного эффекта, если его отменить, как запланировано, 31 мая. «Если отменить ЧС, когда прирост будет на уровне 300-400, то в следующие два месяца не исключено, что придет новая сильная волна заражений. Чтобы добиться цели сократить заражения до 100 в день, нужно продлить режим ЧС до конца июня и ограничить перемещения людей», — добавил глава медицинской ассоциации.