В Tesla предложили вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов

В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную плату. Об этом сообщает портал Electrek.

Электрические автомобили, которые в Tesla считают устаревшими, получили новое ПО для информационно-развлекательной системы тоже за деньги — 2500 долларов. Оно принесло владельцам электрокаров, например, возможность смотреть видео на YouTube или играть в видеоигры. Тогда же компания Илона Маска заявила, что обновление не совместимо в радиотюнером, который до него исправно работал в машинах.

Теперь же в компании пересмотрели вопрос совместимости и предлагают вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов в конце 2020 года. В Tesla объясняют это тем, что большинство водителей электрокаров не слушают привычное радио, а включение его для всех означало бы удорожание основного апгрейда.