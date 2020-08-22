В тегеранских мечетях запрещены траурные церемонии

Согласно постановлению Национального комитета по борьбе с коронавирусом Ирана в мечетях провинции Тегеран запрещены все траурные церемонии (церемонии в связи с месяцем Мухаррам), сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом говорится в решении Центра по исследованию вопроса в связи с мечетями провинции.

В решении подчеркивается, что после изменения Национальным комитетом по борьбе с коронавирусом Ирана постновления по траурным церемониям в связи с месяцем Мухаррам, официальные лица Центра провели заседание.

Ввиду широкого распространения коронавируса в провинции соответствующие лица подчеркнули важность исполнения решения.

«Хотя новое решение было воспринято с критикой, с учетом указания Верховного религиозного лидера Ирана о выполнении решения Национального комитета по борьбе с коронавирусом, имамам мечетей, организаторам и представителям мечетей поручается воздержаться от проведения траурных церемоний в закрытых помещениях в месяц Мухаррам даже в течение короткого отрезка времени. Поручается ограничиться чтением джамаат-намазов с соблюдением медицинских протоколов.

Траурные церемонии в мечетях на открытым воздухе (во дворах мечетей) также должны проводится на основании вышеуказанных протоколов.

В связи с этим имамы мечетей должны проинформировать людей о медицинских протоколах», — говорится в решении.